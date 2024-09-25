فرنجية: نحذّر البعض من الاستغلال ورفع أسعار السلع أو الإيجار على حساب وجع الناس

توجّه رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​، بالشّكر إلى "أهلنا الّذين استقبلوا واحتضنوا العائلات النّازحة من الجنوب والبقاع والضاحية، ولكلّ الّذين يساعدون ويقدّمون كلّ المساعدات". وشدّد في تصريح، على أنّ "بالمقابل، نحذّر البعض -ولو كانوا قلّة- من الاستغلال ورفع أسعار السّلع أو الإيجار على حساب وجع النّاس وتركهم لرزقهم وبيوتهم، فهذا الأمر ليس من شيم أهل منطقتنا".

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