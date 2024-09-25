جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان صباح اليوم في عدد من مصانع الدواء والأمصال والمستلزمات الطبية والاستشفائية والمواد الغذائية والمياه والفرش. والتقى أصحابها والمسؤولين فيها. وأكد أن "دور الصناعيين الآن مصيري وانساني وانقاذي، لا سيما أن التضامن مطلوب في هذا الظرف الخطير الناجم عن عدوّ لا حدود لوحشيّته واجرامه".
وتفقّد خطوط الانتاج والتعبئة والتغليف والنقل، مشيراً إلى "عملها في الحدّ الأقصى وذلك تماشياً مع خطة الطوارىء التي سبق ان أعدّتها لجنة الطوارىء الوزارية برئاسة وزير البيئة ناصر ياسين والمجلس الأعلى للدفاع برئاسة اللواء محمد مصطفى لمواجهة العدوان المحتمل".
واكد " إن الانتاج مخصّص بالدرجة الأولى حاليّاً للنازحين الجنوبيّين إلى مراكز الإيواء، وتأمين حاجاتهم الضرورية والأساسية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان جال على عدد من مصانع الدواء والأمصال: الانتاج مخصّص حالياً لتأمين حاجات النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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