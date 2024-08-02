طقس اليوم: شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة ليلا

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه يسود ليلًا طقس حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وذكرت أن هناك هبوبًا للرياح خفيف على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يصل معدل ارتفاع الأمواج في البحرين من 1 إلى 1.5 متر على مدار يوم غدٍ الجمعة.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن والمحافظات:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 38 26

الإسكندرية 33 24

شرم الشيخ 38 30

أسوان 44 24

شلاتين 44 30