شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "بصير" يوظف الذكاء الاصطناعي لتعليم المكفوفين في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الطلاب المشاركين وهدف المشروف

مسار المرحلة الابتدائية

الدمام - شريف احمد - قدم فريق ”بصير“ مشروعًا مبتكرًا خلال المعرض الختامي لبرامج تكامل الصيفية في جامعة الملك فيصل بالأحساء.ويهدف المشروع إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعليم المكفوفين، وذلك باستخدام المساعد الذكي ”أليكسا“ لتعليم اللغة العربية ومنصة ذكية متكاملة مع ”GPT.API“ لتعليم اللغة الإنجليزية. ما يسهل على المكفوفين الوصول إلى المعارف والمهارات وتحسين تجربتهم التعليمية.وضم الفريق كلًا من الطلاب سعيد القحطاني، ومازن الجهني، وريان الزهراني، وناصر فتوح، تحت إشراف د. مصطفى أبو النور، والتقني عبدالله الجبران، والتقني هاشم العبد المنصف.وأوضح الطالب سعيد القحطاني، أحد أعضاء الفريق، أن المشروع يهدف إلى مساعدة المكفوفين في حياتهم وتعليمهم إلكترونيًا، مضيفًا: جاء اسم ”بصير“ للمشروع كفكرة مبتكرة تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين تجربة التعليم للمكفوفين في المرحلة الابتدائية، ما يسهل عليهم الوصول إلى المعارف والمهارات؛ لتحسين تجربتهم التعليمية، وجاء اسم المسار احترامًا وتقديرًا للمكفوفين، ويعبّر عن أن لديهم بصيرة داخلية وفهم عميق للأمور.وبيّن أن المسار يهدف إلى تعزيز الاستدامة، وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ال 17، وهو التعليم الجيد، والهدف العاشر وهو الحد من عدم المساواة، متابعًا: يسعى المسار إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامجيها ”جودة الحياة وتنمية الموارد البشرية“.ويقدم المسار لطلبة المرحلة الابتدائية من المكفوفين مشروعين، المشروع الأول هو «أليكسا» وهو مشروع تم تطوير نموذج ذكاء اصطناعي بصير لشرح دروس الطلاب المكفوفين باللغة العربية وقمنا بتدريب أليكسا لغة البرمجة، فيما يلعب المشروع الثاني دورًا هامًا في تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لدى المكفوفين باستخدام عدة منتجات ومنها لغة البرمجة GPT.API.واختتم بأنه عند انطلاق هذين المشروعين، سيكون لذلك تأثير إيجابي كبير عند منتجات التعليم لدى المكفوفين، آملًا في تسجيل المشروعين كبراءة اختراع.وأعرب الفريق عن أمله في تسجيل المشروع كبراءة اختراع، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تطوير منتجات التعليم للمكفوفين وتعزيز اندماجهم في المجتمع.