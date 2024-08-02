شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "SpaceX" تطلق 23 قمرا صناعيا من "ستارلينك" إلى مدارها من فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة SpaceX دفعة جديدة من أقمارها الصناعية "ستارلينك" Starlink إلى المدار، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذى يحمل 23 قمر ستارلينك للإنترنت من مركز كينيدى الفضائى التابع لوكالة ناسا فى فلوريدا، وعادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالى ثمانى دقائق من الإطلاق كما هو مخطط لها، وهبطت على سفينة سبيس إكس بدون طيار A Shortfall of Gravitas، التى كانت متمركزة فى المحيط الأطلسي.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كانت هذه هى عملية الإطلاق والهبوط الثانى عشر لهذا المعزز، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، كما كانت تسع من تلك الرحلات الـ 12 عبارة عن مهام ستارلينك.



وفى الوقت نفسه، نقلت المرحلة العلوية من فالكون 9 أقمار ستارلينك الـ 23 إلى مدار أرضى منخفض، ونشرتها هناك بعد حوالى 64 دقيقة من الإطلاق، وفقًا لـSpaceX.



كان الإطلاق هو الرابع لشركة SpaceX فى أقل من أسبوع، بعد إطلاق Starlink فى 27 يوليو واثنين آخرين فى 28 يوليو، وكسرت هذه الإطلاقات الثلاثة جفافًا دام أسبوعين للشركة، والتى توقفت لفترة بعد فشل Falcon 9 فى 11 يوليو.

وقع هذا الحادث بعد أن تسبب المرحلة العلوية من Falcon 9 فى تسرب للأكسجين السائل، مما منع المركبة من إجراء حرق مخطط لرفع المدار، ونتيجة لذلك، فقدان عشرين قمرًا صناعيًا من Starlink.

حددت SpaceX سبب التسرب على أنه شق فى خط مستشعر الضغط فى نظام الأكسجين السائل فى المرحلة العلوية، وتقول إنها اتخذت تدابير لمنع تكرار المشكلة.