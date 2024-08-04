شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "ثريدز" تستقطب 200 مليون مستخدم خلال 13 شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

نمو قوي

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية للتكنولوجيا عن وصول عدد المستخدمين النشيطين منصة التدوينات الفصيرة ثريدز التابعة للشركة إلى أكثر من 200 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الحالي.وقال آدم موسيري رئيس منصة التواصل الاجتماعي إنتسجرام التابعة لمجموعة ميتا إن عدد مستخدمي ثريدز المنافسة لمنصة إكس (تويتر سابقا)وصل إلى 200 مليون مستخدم خلال 13 شهرا فقط منذ إطلاق هذه الخدمة.ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن موسيري القول: "أنا سعيد بالإعلان عن وصولنا إلى 200 مليون مستخدم على ثريدز، أملي أن تستطيع منصة ثريدز تحفيز الأفكار التي تجمع الناس معا واستمرار نمو هذا التجمع المدهش".وتحقق خدمة ثريدز نموا قويا، منذ إطلاقها في تموز/يوليو 2023 حيث وصلت إلى 150 مليون مستخدم في أبريل الماضي ثم 175 مليون مستخدم في يوليو مع الذكرى الأولى لإطلاقها، قبل أن تصل إلى 200 مليون مستخدم بعد شهر من ذلك.وللمقارنة فإن عدد مستخدمي منصة "إكس" المنافسة لمنصة "ثريدز" وصل في مايو الماضي إلى 600 مليون مستخدم بحسب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس التي كانت قد شهدت تراجعا كبيرا في شعبيتها بسبب التغييرات التي أدخلها ماسك عليها.وفي العام الماضي قال تسوكربيرج، إن ثريدز تمتلك "فرصة جيدة" لكي تصبح منصة تضم أكثر من مليار مستخدم.