شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تمكين رسائل RCS فى iOS 18.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

يعد دعم خدمات الاتصالات الغنية (RCS) أحد الميزات الأقل شهرة في تحديث Apple iOS 18. RCS وهو إصدار محسّن من SMS للمراسلة النصية، وسيتيح تنفيذه لمستخدمي Apple التواصل مع مستخدمي Android بطريقة مماثلة لما يفعلونه مع مستخدمي Apple الآخرين.

وبذلك ، ستتمكن من استخدام إشعارات القراءة مع أصدقائك وعائلتك على نظام أندرويد ، كما يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو عالية الجودة، وعرض مؤشرات الكتابة، والاستمتاع بإمكانيات المراسلة الجماعية المحسنة.

ولحسن الحظ، يجب تنشيط RCS على جهاز ايفون الخاص بك مع تثبيت iOS 18 تلقائيًا، للتأكد اتبع هذه التعليمات.

الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.

الخطوة 2: قم بالتمرير إلى الأسفل واختر التطبيقات.

الخطوة 3: حدد الرسائل.

الخطوة 4: قم بالتمرير إلى الأسفل، ضمن الرسائل النصية وحدد رسائل RCS .

الخطوة 5: قم بتبديل رسائل RCS إلى وضع التشغيل إذا لم تكن مفعلة بالفعل ، يمكنك أيضًا تعطيل رسائل RCS عن طريق إيقاف تشغيل الميزة.



