انت الان تتابع خبر هل توجد خاصية بالهواتف لاكتشاف الزلازل؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لحسن الحظ، لم يكن الزلزال قوياً جداً، ولكن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تلقت تقارير من السكان الذين شعروا بالهزة في مختلف أنحاء المنطقة.

وتلقى العديد من الأشخاص في المنطقة تنبيهات على هواتفهم قبل بدء الاهتزاز.



حدث أمر مشابه قبل أيام، إذ تلقى سكان جنوب كاليفورنيا تحذيرات قبل 30 ثانية من وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، كان مركزه جنوب مدينة بيكرسفيلد مباشرة.

وتتعاون شركة غوغل مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وأكاديميين من عدة جامعات في كاليفورنيا لتطوير نظام إنذار مبكر ينبه المستخدمين قبل بضع ثوانٍ من وصول الهزات.

ورغم قصر هذه الفترة، فإنها تمنح وقتاً كافياً للاحتماء تحت طاولة أو مكتب، وتساعد في إبطاء القطارات، ومنع الطائرات من الإقلاع أو الهبوط، ومنع السيارات من دخول الجسور أو الأنفاق.

ومن المحتمل أن يساهم هذا النظام في إنقاذ الأرواح عند وقوع الزلازل القوية.