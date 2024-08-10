تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق جهاز Mac mini برقاقة M4 لاحقاً هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح تقرير نشر من بلومبرج مؤخراً خطط ابل لإطلاق جهاز Mac mini برقاقة M4 لاحقاً هذا العام، حيث حدد التقرير موعد متوقع لإطلاق الجهاز في شهر أكتوبر.

بدأت شركة ابل في العمل على تطوير جيل جديد من أجهزة Mac mini، والذي ينطلق بتصميم جديد، ومن المقرر أن يتميز هذ الإصدار بحجم أصغر يحاكي Apple TV 4K.

ويتميز جهاز البث Apple TV 4K بأبعاد 3.1 في 9.3 سم، بينما يأتي الإصدار الحالي من أجهزة M2 Mac mini بأبعاد 3.6 في 19.7سم.

من جانب أخر تقدم ابل الإصدار الجديد من أجهزة Mac mini بتصميم من الألومنيوم في الهيكل، أيضاً تشير التوقعات إلى أن ابل ستقدم للأسواق اثنان من النماذج.

كما يأتي النموذج الرئيسي من الجهاز برقاقة M4، بينما تدعم ابل النموذج الثاني من Mac mini برقاقة M4 Pro، كما يضم هذا الإصدار 3 من منافذ USB-C، ومنفذ HDMI، وأيضاً مصدر الطاقة في الجهاز.

يذكر أن تقرير بلومبرج أكد أيضاً على أن ابل تستعد لإطلاق جيل جديد من أجهزة iMac، وأجهزة MacBook Pro برقاقات M4، على أن تقدم ابل أجهزة Mac Pro، وMac Studio وأيضاً MacBook Air في 2025 برقاقات جديدة.

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