تكنولوجيا: رصد هاتف Realme 13 Plus في منصة Geekbench برقاقة Dimensity 7300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت التسريبات التي جاءت من منصة Geekbench عن هاتف Realme بنموذج RMX5002، والذي يضم معالج Dimensity 7300، وهو إصدار الشركة القادم Realme 13 Plus.

أعتمدت Realme هاتف بنموذج RMX5002 خلال الفترة الماضية في منصة TENAA، ولقد أشارت التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو Realme 13 Plus المرتقب.

ولقد ظهر نفس النموذج في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج يتضمن 4 من الأنوية بسرعة 2.5 GHz، و4 من الأنوية بسرعة 2.0 GHz، وهي مواصفات تتوافق مع إصدار Mediatek الذي أعلن عنه مؤخراً والذي يرتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر.

من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Realme 13 Plus يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD+، على أن يتوسط الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية تبدأ من 6 جيجا بايت رام.

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