تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy S24 FE المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S24 FE والمواصفات الرئيسية المميزة لهذا الإصدار.

أطلقت سامسونج مؤخراً صفحة الدعم الرسمية لهاتف Galaxy S24 FE على موقعها الرسمي، واليوم تكشف أحدث التسريبات المصورة عن تصميم الهاتف الذي يحاكي تصميم سلسلة هواتف Galaxy S24.

ويظهر الإصدار الجديد من سلسلة هواتف FE بحجم أكبر في الشاشة مقارنة بإصدار الشركة السابق، حيث أشارت التسريبات إلى أن Galaxy S24 FE يتميز بحجم 6.7 إنش في الشاشة مقارنة بحجم 6.4 إنش المميز للإصدار السابق.

كما يأتي الإصدار الجديد بترقية في نسبة السطوع في الشاشة من 1450 nit إلى 1900 nit، بينما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz على غرار هاتف Galaxy S23 FE.

ويضم S24 FE بطارية بتحسينات طفيفة بقدرة 4565 mAh، والذي يشار إلى أنها تدعم عمر شحن 29 ساعة من تشغيل الفيديو، و78 ساعة من تشغيل الصوتيات.

كما يؤكد مصدر التسريبات على أن الهاتف يضم رقاقة معالج Exynos 2400e، على أن يدعم الهاتف مميزات الذكاء الإصطناعي.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم سامسونج هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل وميزة التكبير البصري حتى 3 مرات.

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