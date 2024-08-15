تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق أول هاتفي يدعم الطي الثلاثي بسعر مرتفع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة هواوي في العمل على تطوير أول إصدارات الشركة من الهواتف الذكية المميزة بالطي الثلاثي، ولقد أشارت أحدث التقارير إلى أن هذا الإصدار يأتي بمستوى تسعير مضاعف مقارنة بالإصدارات الحالية من الهواتف القابلة للطي.

رصدت التسريبات السابقة الرئيس التنفيذي “Richard Yu” مع جهاز ثلاثي الطي، ولقد جذبت هذه التسريبات العديد من الأنظار، مع الكثير من التوقعات حول السعر الذي ينطلق به الهاتف للأسواق.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن هواوي تعمل على دراسة عدد من الإختيارات لخفض تكلفة إنتاج أول الهواتف المميزة بتصميم ثلاثي الطي.

كما أوضحت التفاصيل التي نشرت مؤخراً أن السعر المتوقع الآن لهاتف هواوي ثلاثي الطي يصل إلى 5000 دولار تقريباً، بينما تشير التوقعات إلى أن هواوي تسعى إلى إطلاق هذا الإصدار بسعر 4000 دولار عند الإنتهاء من تطوير النموذج النهائي وبدء مرحلة الإنتاج الضخم.

ومن المتوقع أن تسعى هواوي لخفض التكلفة النهائية لإنتاج هذه الفئة من الهواتف مع جلب تحسينات وترقيات إضافية لتصميم الهاتف قبل إنطلاقه بشكل رسمي للأسواق.

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