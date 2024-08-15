تكنولوجيا: رصد هاتف Realme 13 5G في منصة Geekbench برقاقة Dimensity 6300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Realme للأسواق قريباً هاتف Realme 13 5G، ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في منصة Geekbench برقاقة Dimensity 6300.

أطلقت Realme للأسواق خلال الفترة الماضية هواتف Realme 13 Pro، وRealme 13 Pro Plus، ومن ثم قدمت هاتف Realme 13 4G.

ومن جديد تستعد الشركة لضم إصدارات جديدة للسلسلة، حيث ينضم هاتفي Realme 13 5G وRealme 13 Plus 5G قريباً.

ولقد رصد هاتف Realme 13 5G في منصة Geekbench بالفعل بنموذج رقم RMX3951، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 6300.

أيضاً سجل الهاتف في إختبارات Geekbench 6.3 عدد 784 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و1760 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، بنظام تشغيل Android 14 وواجهة Realme UI، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

يذكر أن هاتف Realme 13 يأتي بشاشة LTPS بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ويدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

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