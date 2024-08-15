شكرا لقرائتكم خبر عن Dragon Age: The Veilguard.. رحلة منتظرة في عالم الخيال والإثارة والان نبدء بالتفاصيل

مغامرة إنقاذ العالم

حركة مرنة

الدمام - شريف احمد - تعتبر Dragon Age: The Veilguard من نمط ألعاب الأكشن والأربيجي المنتظر قدومها خلال الأشهر المقبلة، والمطورة من خلال استوديو BioWare.وخلال يونيو الماضي ظهرت أولى تفاصيل اللعبة وأسلوبها، مع انتشار مقطع فيديو لأحد المهام التي سينفذها اللاعبون في أحداث مُبكرة من اللعبة.وأظهر الفيديو بعضًا من أهم مميزات أسلوب القتال وعناصر الأربيجي التي ستمتلكها اللعبة، التي ذكرت الكثيرين بسلسلة ألعاب الخيال العلمي والأربيجي Mass Effect أكثر من ألعاب Dragon Age السابقة.ويظهر في الفيديو انضمام Varric Tethras وبطل الرواية الجديد Rook إلى Lace Harding ورفيق المحقق الجديد Neve Gallus في معركة عبر Minrathous بينما تغزو الشياطين المدينة.ويحاول الأبطال إيقاف Solas ووضع حدٍ لخطته التي ستتسبب في إنهاء العالم من خلال تدمير ما يفصل بين العالم السحري والعالم الحقيقي.ومن المحتمل ألا يكون Solas هو الخصم الرئيسي في اللعبة، إذ يبدو أن المجموعة ستواجهه في وقت مبكر قليلاً من أحداث اللعبة، وتشير إعادة تسمية اللعبة في الواقع من “Dreadwolf” إلى The Veilguard إلى أنه لن يكون النقطة المحورية التي ستدور حولها كامل الأحداث الرئيسية، والتي افترضها عشاق السلسلة من قَبل.وتبدو لعبة Veilguard كأنها تشبه ألعاب Mass Effect، لكن يبدو أنه لن يكون بإمكان اللاعب إحضار مرافقين اثنين فقط معه من أعضاء المجموعة أثناء الاستكشاف والدخول في القتال، وذلك بدلاً من الـ3 مرافين الذين كانوا متاحين في الألعاب السابقة.ويبدو بطل اللعبة الجديدة Rook متحركًا ومرنًا للغاية في أسلوب قتاله، وقد تكون هذه صفةً مشتركة في فئة المارقة أو ما يُعرف باسم “rogue class”، الذيت يتميزون بمهارتهم الخاصة في استخدام السيوف المزدوجة والقوس التي رأيناها في فيديو أسلوب اللعب، كما لديهم قدرة بالقفز نحو الأعداء والمناورة إلى الخلف بسرعة والمراوغة وغير ذلك من الحركات التي تتطلب الخفة والسرعة في الحركة.وبدلاً من إمكانية التبديل بين أعضاء مجموعتك مباشرةً في القتال للتحكم بمن تريده، يبدو أن هناك آلية جديدة ستسمح لك الآن باختيار مهاراتك الخاصة أو ترتيب أعضاء مجموعتك من خلال عجلة الحركة، وقد يكون هذا مشابهًا لألعاب Final Fantasy 7 Remake بعض الشيء.