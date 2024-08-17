شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 4 سنوات.. لعبة "فورتنايت" تعود إلى الهواتف المحمولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عادت لعبة "فورتنايت" ذات الشعبية الواسعة إلى الهواتف المحمولة في أوروبا بعدما أكدت شركة ألعاب الفيديو "آبيك جيمز" إطلاق متجر تطبيقاتها الخاص على نظام تشغيل "آي أو إس" لشركة آبل ونظام أندرويد لشركة جوجل، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا).

وصار متجر آبيك جيمز ضمن أول متاجر التطبيقات من طرف ثالث التي بات من الممكن الوصول إليها على أجهزة آيفون.

ومن المقرر أن يضم المتجر ألعابا أخرى ذات شعبية مثل "روكيت ليج سايدزوايب" و "فول جايز". ألعاب الفيديو ويمثل إطلاق المتجر آخر فصل في معركة طويلة بين آبيك جيمز وشركات تكنولوجيا عملاقة، من أجل السيطرة على متاجر تطبيقاتها ورسوم عمولة شركة ألعاب الفيديو.

وشهدت الأزمة سحب فورتنايت من متجري آبل وجوجل في 2020، كما أقيمت عدد من القضايا القانونية والتنظيمية منذ ذلك اللحين.