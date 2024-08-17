تكنولوجيا: هاتف Galaxy S26 Ultra قد ينطلق للأسواق بعنوان Galaxy S26 Note

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت التسريبات في تسليط الأضواء على هواتف Galaxy S المقرر إطلاقها في 2026، حيث تشير أحدث التسريبات إلى أن العملاق الكوري قد تقدم هاتف Galaxy S26 Ultra للأسواق بعنوان Galaxy S26 Note.

أوضحت أحدث التفاصيل التي نشرت على منصة X، أن سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy S26 Ultra للأسواق بعلامة S26 Note التجارية، لتؤكد بالعلامة التجارية على دعم الهاتف لقلم S Pen.

من جانب أخر أكد مصدر التسريبات على أن سامسونج تخطط أيضاً لإستبدال علامة Galaxy S26 Plus التجارية في سلسلة Galaxy S26 بإصدار يعرف بهاتف Galaxy S26 Pro.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تتبنى الإتجاه السائد للشركات المطورة للهواتف الذكية التي تحرص على إطلاق إصدار Pro في الإصدارات المميزة من هواتفها الذكية.

يذكر أن هذه التفاصيل مازالت غير مؤكدة حتى الآن، لذا قد تتجه سامسونج لإجراء تغيير جديد قبل الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S26 في 2026.

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