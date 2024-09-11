شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق YouTube Music يطرح تصميمًا جديدًا لصفحات الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد وضع علامة على تشغيل حلقات البودكاست والبحث الصوتي، يطرح تطبيق YouTube Music تصميمًا جديدًا لصفحات الفنانين على نظامي التشغيل Android وiOS.

يبدأ إعادة التصميم هذه بمحاذاة اسم الفنان إلى اليسار بجانب عدد المشتركين وزر على شكل حبة دواء مناسب للمتابعة، مقابل ذلك توجد القدرة على بدء الراديو والتشغيل العشوائي، حيث اختبر تطبيق YouTube Music "التشغيل" في وقت سابق من هذا الشهر، ويتم الاستفادة من الأزرار الدائرية لأهداف اللمس الأصغر، وتظل بطاقة أحدث إصدار متاحة قبل الوصول إلى أفضل الأغاني وبقية الخلاصة.

إنه تحديث لطيف يجعل كل شيء يبدو أكثر إحكاما ويتناسب مع إعادة تصميم صفحات الألبومات وقوائم التشغيل في عام 2022، يعود تاريخ صفحة الفنان السابقة إلى عام 2019، على الرغم من أنها حصلت على تعديلات Material 3 لاحقًا.

إعادة تصميم صفحة الفنان هذه هي تحديث من جانب الخادم يتم طرحه على YouTube Music لنظامي التشغيل Android وiOS.

وفي الوقت نفسه، يحصل YouTube Music على ميزة "الشارات"، انقر فوق صورة ملفك الشخصي للعثور على القسم الجديد بين "ملخصك" و"العضويات المدفوعة"، حتى الآن، يرى الجميع "ليس لديك أي شارات حتى الآن".

يبدو أن هذا مرتبط بـ "ميزة" YouTube Premium الحالية التي تمنحك شارات بسيطة اعتمادًا على مقدار استخدامك للخدمة، ويجب أن يظهر هذا على صفحة ملف تعريف YouTube Music جنبًا إلى جنب مع إحصائيات الاستماع الأخرى.