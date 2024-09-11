تكنولوجيا: شركة سوني تعلن عن جهاز PlayStation 5 Pro مع ترقية GPU و AI للصور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن أقوى وحدة ألعاب لها حتى الآن، وهي PlayStation 5 Pro، الإصدار المحدث لجهاز PlayStation 5 الذي تم الإعلان عنه في عام 2020

ومثل PS4 Pro، يهدف PS5 Pro بالكامل إلى تحسين الدقة الرسومية للعبة، مع ثلاثة تحسينات رئيسية جديدة لتحقيق هذا الهدف.

أولها GPU الذي تمت ترقيته. على الرغم من أنها لا تزال تعتمد على نفس البنية، إلا أن وحدة معالجة الرسومات الخاصة بـ PS5 Pro تتميز الآن بوحدات حسابية أكبر بنسبة 67 بالمئة وذاكرة أسرع بنسبة 28 بالمئة.

وتدعي شركة سوني أن هذه التغييرات توفر عرضًا أسرع للألعاب بنسبة 45 بالمئة مقارنة بجهاز PS5.

التحسين الآخر هو تتبع الأشعة المتسارع للأجهزة. وبالنظر إلى أن رسومات AMD تعتمد على وحداتها الحسابية لتتبع الأشعة، فإن الزيادة في عدد الوحدات الحسابية تزيد أيضًا من أداء تتبع الأشعة.

تدعي شركة سوني أن وحدة معالجة الرسومات PS5 Pro يمكنها إرسال الأشعة بمعدل ضعف أو حتى ثلاثة أضعاف معدل وحدة معالجة الرسومات PS5.

وأخيرًا، أعلنت سوني أيضًا عن حل جديد لرفع مستوى الصورة يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي طورته داخل الشركة، والذي يُطلق عليه اسم PlayStation Spectral Supersolution، وهو يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتجميع الصور بدقة أعلى.

وبالنظر إلى أن هذا من المحتمل أن يكون حلاً لتسريع الأجهزة، فيجب أن يوفر نتائج أفضل من تقنية AMD FSR المتواضعة القائمة على البرامج والتي تستخدمها ألعاب PS5 ويجب أن تكون على قدم المساواة مع DLSS من Nvidia أو XeSS من Intel.

ومع ذلك، لم تذكر شركة سوني أي جانب من جوانب إنشاء الإطارات، لذا يبدو أن هذا مجرد حل لرفع مستوى الصورة.

وفي حديثه عن الأجهزة الجديدة، ذكر المهندس المعماري الرئيسي لـ PlayStation، مارك سيرني، الحاجة إلى تبديل الأداء والجودة داخل الألعاب على PS5، مما يتيح للمستخدم الاختيار بين معدلات الإطارات العالية أو جودة الصورة.

أدى ذلك إلى قيام المستخدمين باختيار وضع الأداء 3/4 مرات للحصول على معدلات إطارات أفضل، مما يؤثر على جودة الصورة.

يبدو أن الهدف من PS5 Pro هو جعل هذا التبديل زائدًا عن الحاجة وتوفير جودة الصورة التي تتوقعها من وضع الجودة بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبالتالي توفير أفضل ما في كلا العالمين.

ومع الجمع بين الأجهزة الأكثر قوة ورفع مستوى الصورة الأصلية، يبدو هذا ممكنًا تمامًا، ولكن سيتعين علينا انتظار وصول الدعم الأصلي داخل الألعاب لمعرفة ما إذا كان هذا الادعاء صحيحًا.

عرضت شركة سوني عددًا قليلاً من عناوين الطرف الأول والثالث مستفيدة من الأداء المحسن لوحدة التحكم الجديدة. ستحتوي الألعاب المُحسّنة لوحدة التحكم الجديدة على ملصق PS5 Pro Enhanced بداخلها.

أعلنت شركة سوني أيضًا عن ميزة PS5 Pro Game Boost الجديدة، والتي يمكن تطبيقها على أكثر من 8500 لعبة PS4 وتعزيز الدقة ومعدل الإطارات للوحدة الجديدة.

تتميز وحدة الألعاب الجديدة أيضًا بشبكة Wi-Fi 7 في المناطق التي يتم دعمها فيها، بالإضافة إلى دعم شاشات VRR و8K.

علاوةً على ذلك، يتميز جهاز PS5 Pro بتغييرات بصرية طفيفة فقط عن جهاز PS5 القياسي. فهو أطول من الإصدار النحيف الحالي ولكنه يتمتع بنفس سمك طراز PS5 بدون قرص Blu-ray.

لا يحتوي جهاز PS5 Pro على نموذج قرص ضوئي اختياري، وسيتعين على المستخدمين شراؤه بشكل منفصل (وهو نفس محرك الأقراص المتوفر لجهاز PS5).

كما ان جهاز PS5 Pro يتضمن مساحة تخزين داخلية تبلغ 2 تيرابايت مقارنة بـ 1 تيرابايت في الطراز القياسي.

يبلغ سعر جهاز PS5 Pro حوالي 700 دولار، وهو ما يزيد بنسبة 56 بالمئة عن سعر جهاز PS5 الرقمي البالغ 450 دولار.

سيتم طرح وحدة الألعاب للبيع في وقت لاحق من هذا العام في 7 نوفمبر، مع بدء الطلبات المسبقة في 26 سبتمبر.

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