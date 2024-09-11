شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل مستقبل ألعاب Mac الجديد باستخدام الرقائق المتقدمة وأدوات المطورين من Apple والان مع تفاصيل الخبر

استبدلت شركة أبل شرائح Intel القديمة بشرائح السيليكون الخاصة بها، مما ينعكس على أجهزة Mac سواء كان جهاز MacBook Air أو Mac Studio، فإن الأجهزة تصبح أكثر قدرة من أي وقت مضى مع أداء أفضل في جميع المجالات وكفاءة أفضل ورسومات Mac أعلى.

وفقا لما ذكره موقع "techradar"، يبدو أن الشركة ركزت أخيرًا على الألعاب، وخاصة الألعاب على أجهزة Mac، حيث قدمت أدوات أصلية لنظام التشغيل macOS تسهل وصول الألعاب.



حصلت الألعاب على Mac على دفعة، وتستمر في النمو، حيث إنه منذ بداية أبل سيلكون، كان الهدف هو تقديم نظام متوازن، نظام يتضمن "وحدة معالجة مركزية رائعة، ووحدة معالجة رسومية رائعة، وعرض نطاق ذاكرة موحد لضمان أداء SOC جيدًا عبر جميع الأبعاد التي يهتم بها المستخدم".

تصل الألعاب إلى هذه النقطة المثالية، فهي تحتاج إلى الطاقة من الثلاثة (وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسوميات، والذاكرة) سواء كنت تلعب على جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي أو وحدة تحكم.

كما أنه مع طرح أبل سيليكون، بدءًا من Apple M1، سوت Apple مجال اللعب عبر مجموعة أجهزة Mac. سواء اشتريت MacBook Air أو Pro، فإن الأداء له خط أساس مرتفع بفضل رقائق Apple، وهذا مختلف تمامًا عن استخدام أبل معالجات Intel.

توفر وحدة معالجة الرسوميات Apple M3 ميزات حديثة تستخدمها العديد من أحدث الألعاب لإنشاء بيئات أكثر واقعية، بما في ذلك تتبع الأشعة المعجل بالأجهزة، بالإضافة إلى "التخزين المؤقت الديناميكي" والتظليل الشبكي المعجل بالأجهزة.

وتقدم Apple مجموعة أدوات Game Porting Toolkit، والتي تُعرف الآن باسم Game Porting Toolkit 2، التي يمكن أن تساعد المطورين في أي مرحلة من مراحل التطوير، سواء كان ذلك نقل لعبة قديمة تم إنشاؤها بالفعل أو من بداية عنوان جديد أو منتصف تطويرها.

ويمكن أن تختلف عملية استخدام مجموعة أدوات Game Porting Toolkit حسب اللعبة والعنوان.

في إطار مجموعة الأدوات، يمكن للمطورين تشغيل لعبة Windows موجودة في بيئة تقييم لإنشاء خط أساس للأداء والتأكد من تشغيل محرك اللعبة بشكل صحيح، ومع الجيل الثاني من مجموعة الأدوات، يمكن للمطورين بدء تصحيح أخطاء لعبتهم وتحديد ملف تعريف لها داخل بيئة التقييم، والتحقق من جوانب مثل Metal HUD (شاشة عرض أمامية)، والتقاط وحدة معالجة الرسومات، وتتبع النظام.

كما قدمت أبل أيضًا رمزًا نموذجيًا ضمن Game Porting Toolkit 2 والذي يعمل كدليل، حيث يُظهر للمطورين كيفية تحويل رمز لعبتهم الحالي إلى أجهزة أبل، مما يسمح بتشغيل ألعابهم عبر iPhone وiPad وMac.