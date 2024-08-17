تكنولوجيا: تطبيق Google Maps يتوفر الآن خارج نطاق الإنترنت لساعات Wear OS الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت جوجل ساعة Pixel Watch 3 الذكية مؤخراً للأسواق بميزة تشغيل تطبيق Google Maps خارج نطاق الإنترنت، واليوم تبدأ عملاق البحث في دفع الميزة لمستخدمي ساعات Wear OS الذكية.

أتاحت جوجل لمستخدمي ساعات Wear OS الذكية الآن الوصول إلى ميزة قدمت مؤخراً قي ساعة Pixel Watch 3 الذكية، حيث سيتمتع المستخدمين بعرض خرائط جوجل خارج نطاق الإنترنت للتنقل بسلاسة أكبر.

ويمكن لهذه الميزة العمل دون الحاجة لإتصال الساعة الذكية بشبكة الإنترنت، وأيضاً دون الحاجة للإقتران بهاتف متصل بالإنترنت.

وتتوفر الميزة للمستخدمين الآن عبر الإصدار التجريبي من 11.140.0701.W من تطبيق Google Maps لمستخدمي ساعة Pixel Watch 2 الذكية، على أن تتوسع الميزة لتشمل مزيد من الساعات الذكية قريباً.

أيضاً عند تثبيت الإصدار التجريبي رقم Google Maps من تحديث Google Maps سيظهر للمستخدمين تبويب جديد بعنوان “Offline maps” إلى أعلى تبويب الإعدادات.

ومن المقرر أن تعمل الساعة مباشرة على تنزيل خريطة لمنطقة المستخدم ومن ثم مزامنة جميع المناطق الأخرى عند إتصال الساعة الذكية بهاتف المستخدم.

ومن ثم يعمل التطبيق على مزامنة الخرائط الغير متصلة بالإنترنت، عند إتصال الساعة الذكية بشبكة الإنترنت أو عند الشحن، على أن يظهر رمز سحابي مائل إلى جانب الوقت عند بدء مزامنة الخرائط وفي حالة عدم إتصال الساعة الذكية بالإنترنت.

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