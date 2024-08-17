تكنولوجيا: هذه المميزات لن تتوفر في كاميرة Pixel 9 Pro Fold!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت إصدارات جوجل الجديدة من هواتف Pixel 9 وPixel 9 Pro ببعض المميزات الجديدة للكاميرة، إلا أن بعض من هذه المميزات لن تتوفر لمستخدمي إصدار Pixel 9 Pro Fold.

قدمت جوجل للأسواق مؤخراً عدد 4 من هواتف Pixel التي تتضمن Pixel 9 وPixel 9 Pro، وأيضاً Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 Pro Fold.

وتدعم جوجل هواتف Pixel 9 وPixel 9 Pro، وأيضاً Pixel 9 Pro XL بإصدار محسن من ميزة “Video Boost” التي قدمت للمرة الأولى في سلسلة Pixel 8، وعلى عكس المتوقع لا يأتي إصدار Pixel 9 Pro Fold بجميع التحسينات المقدمة في Video Boost.

وتأتي جميع إصدارات Pixel 9 Pro الجديدة بتحسينات ميزة “Video Boost” التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي مثل ترقية محتوى الفيديو المميز بدقة 4K إلى دقة عرض 8K.

أيضاً تشمل التحسينات “Super Res Zoom Video” التي تدعم تسجيل فيديو بتكبير حتى 20 مرة دون فقدان التفاصيل.

من جانب أخر يقتصر دعم هاتف Pixel 9 Pro Fold في العمل مع ميزة فيديو HDR Plus، وميزة الفيديو “Night Sight”، مع تحسينات في سرعة معالجة الفيديو في “Video Boost” دون أن يتم ترقية المحتوى إلى دقة 8K.

يذكر أن هاتف Pixel 9 Pro Fold ينطلق بسعر يبدأ من 1799 دولار، وهو سعر أعلى مقارنة بهواتف Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL التي تتوفر بأسعار 700 و800 دولار فقط، لذا كان من المتوقع أن يأتي Pixel 9 Pro Fold مع مستوى التسعير الأعلى بجميع المميزات الجديدة في الكاميرة.

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