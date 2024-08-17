تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز تلفاز Xiaomi S Mini LED 75 2025 بسطوع 1200 nits

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي مؤخراً عن جهاز تلفاز Xiaomi S Mini LED 75 2025 الذي ينطلق بسطوع 1200 nits، ومعدل تحديث 144Hz.

ظهر جهاز تلفاز S Mini LED 75 2025 على موقع شاومي الرسمي في الأسواق العالمية، حيث يتميز هذا الإصدار بتصميم معدني، وشاشة بحجم كامل، ويدعم الجهاز تقنية QD-Mini LED، بعدد 512 من أجزاء التعتيم المركزي، لتحكم أعلى في الإضاءة وتحسين التباين.

كما يدعم جهاز التلفاز سطوع بنسبة 1200 nits، لإنتاج صورة حيوية في البيئة المظلمة أو التي تتميز بسطوع في الإضاءة.

وتدعم الشاشة دقة عرض 4K، بمعدل تحديث 144Hz، كما تأتي بتقنية معادل الحركة (MEMC)، والتي تدعم خفض ضبابية الحركة، لذا ستقدم شاشة جهاز التلفاز آداء ممتاز مع محتوى الألعاب، والمحتوى الرياضي، والأفلام التي تتمتع بمشاهد سريعة.

أيضاً يدعم جهاز التلفاز تقنيات Dolby Vision IQ، وDolby Atmos لتجربة صوتية مذهلة بشكل خاص مع نمط “Filmmaker” و IMAX لتحسين المحتوى.

كما تدعم شاشة الجهاز تغطية لونية بنسبة 94% بمعايير DCI-P3 لدفع دقة أعلى في الألوان، وللألعاب تدعم شاومي الجهاز بنمط ” Game Boost” المخصص الذي يعزز معدل التحديث إلى 240Hz.

وللإتصال يضم جهاز تلفاز Xiaomi S Mini LED 75 2025 اثنان من منافذ HDMI 2.1، ويدعم تقنية FreeSync Premium، ويتميز بإستجابة سريعة عند 4 مللي ثانية، كما يضم الجهاز معالج بعدد 4 من أنوية Cortex A73، مع تنقية AI PQ، و AI SR.

أيضاً يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة 32 جيجا بايت، كما يدعم الإتصال بتقنية Wi-Fi 6 لتحميل سريع للألعاب.

ويدعم الجهاز Google TV، ومساعد جوجل الرقمي للتحكم الصوتي في الجهاز والبحث عن المحتوى، ومن المقرر أن تؤكد شاومي على موعد توفر الجهاز في الأسواق والسعر المميز لهذا الإصدار.

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