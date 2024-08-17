تكنولوجيا: رصد هاتف ASUS Zenfone 12 Ultra في قاعدة بيانات IMEI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المميزة، ولقد ظهر هاتف ASUS Zenfone 12 Ultra بالفعل في قاعدة بيانات IMEI.

تنافس ASUS من جديد في سوق الهواتف الذكية بإصدارها المرتقب Zenfone 12 Ultra الذي يأتي بعد إصدار السابق Zenfone 11 Ultra الذي انطلق للأسواق منذ بضعة أشهر.

ولقد كشفت التفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات IMEI عن بعض التفاصيل حول هاتف Zenfone 12 Ultra، الذي سجل بنموذج رقم ASUSAI2501H.

ومن المتوقع أن ينطلق Zenfone 12 Ultra بنفس مميزات سلسلة ROG Phone 9، على غرار هاتف Zenfone 11 Ultra الذي جاء بنفس مواصفات سلسلة ROG Phone 8.

كما سجلت سلسلة ROG Phone 9 بنموذج رقم ASUSAI2501D في قاعدة بيانات IMEI، ومن المتوقع أن تأتي هذه الإصدارات بنفس المعالج، ومن المتوقع أن تكون الرقاقة Snapdragon 8 Gen 4، كما تأتي الهواتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

أيضاً تأتي سلسلة ROG Phone 9 بأزرار مشغلات للألعاب، إلا أن التسريبات لم تؤكد على موعد إطلاق هذه الإصدارات بشكل رسمي للأسواق.

المصدر