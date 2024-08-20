تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز التوجيه AX3000E المزود بتقنية Wi-Fi 6 وتسريع الألعاب والميزات الذكية والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي جهاز التوجيه AX3000E في السوق الصينية، وهو متاح الآن للطلب المسبق من خلال التمويل الجماعي على Xiaomi Mall و Xiaomi Youpin.

دعونا نتحقق من مواصفات الاجهزة الرئيسية، تم تجهيز جهاز Xiaomi Router AX3000E بأحدث تقنيات Wi-Fi 6،مما يوفر أقصى سرعة لاسلكية نظرية تبلغ 2976 ميجابت في الثانية، ويجمع بين إشارات النطاق المزدوج 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز.

كما انه يدعم عرض نطاق ترددي عالي يبلغ 160 ميجاهرتز، مما يجعله مثاليًا للألعاب عالية السرعة والبث بدقة 4K.

ويأتي جهاز التوجيه أيضًا مزودًا بأربعة مكبرات صوت للإشارة لضمان تغطية إشارة قوية وموثوقة في جميع أنحاء منزلك.

ومن حيث الاداء، يتم تشغيل AX3000E بواسطة معالج كوالكوم ثنائي النواة ووحدة معالجة الشبكة المستقلة (NPU)، المصممة للحفاظ على سرعات إنترنت مستقرة حتى مع توصيل أجهزة متعددة.

يدعم هذا الموجه تجميع المنافذ، مما يسمح بتكوينات WAN المزدوجة أو LAN المزدوجة، والتي يمكن أن تعزز سرعة النطاق العريض بما يتجاوز مستويات الجيجابت النموذجية.

يتكامل جهاز التوجيه أيضًا بسلاسة مع النظام البيئي Mijia الخاص بشركة شاومي. وهو يدعم سيناريوهات الأتمتة الجديدة والتحكم الصوتي عبر Xiaoai.

يتميز جهاز التوجيه أيضًا بشبكة Xiaomi Mesh، مما يتيح لما يصل إلى 10 أجهزة من الاتصال لتغطية كاملة للمنزل دون مناطق ميتة.

علاوةً على ذلك، فهو يوفر تسريعًا ذكيًا للألعاب لهواتف شاومي و Redmi، مما يقلل من زمن الوصول أثناء جلسات الألعاب.

يعطي AX3000E أيضًا الأولوية للأمان، حيث يتميز بمركز أمان العائلة داخل تطبيق Mijia، والذي يسمح للآباء بإدارة استخدام الأطفال للإنترنت وتقييد الوصول إلى مواقع ويب معينة. كما انه يتضمن آليات حماية قوية ضد هجمات الشبكة ويدعم أحدث بروتوكول تشفير WPA3.

يبلغ سعر جهاز التوجيه 199 يوانًا (28 دولارًا)، مع سعر خاص للتمويل الجماعي قدره 149 يوانًا (21 دولارًا).

تبدأ حملة التمويل الجماعي في 21 أغسطس الساعة 10 صباحًا (بتوقيت وسط أمريكا) وستنتهي في 28 اغسطس.

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