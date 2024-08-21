تكنولوجيا: Gamescom: عرض تشويقي للعبة Borderlands 4 القادمة في 2025 لكل المنصات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جيربوكس عن إطلاق لعبة Borderlands 4 في عام 2025 خلال عرض افتتاح ليلة معرض الألعاب “Gamescom” يوم الثلاثاء. ومن المقرر إطلاق اللعبة على منصات PC وPS5 وXbox Series X/S.

ويبدو المقطع الدعائي للعبة غامضًا إلى حد ما، ولم يقدم وصف المقطع الدعائي على يوتيوب الكثير من التفاصيل أيضًا. وفقًا للوصف، “في هذا الجزء التالي من لعبة التصويب والنهب المميزة، سيتولى اللاعبون دور صائد القبو الأسطوري حيث يقتحمون طريقهم عبر حشود الأعداء بحثًا عن كنوز جديدة لنهبها على كوكب جديد تمامًا”. على أقل تقدير، يبدو أن هذه اللعبة الجديدة ستواصل إرث الأجزاء الأخرى من السلسلة.

يأتي هذا الإعلان بعد الاستقبال العام الضعيف لفيلم Borderlands والمبيعات الضعيفة في شباك التذاكر. وقد تم إطلاق Borderlands 3، آخر لعبة رئيسية في السلسلة، في سبتمبر 2019.