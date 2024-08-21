تكنولوجيا: Gamescom: مافيا تعود بالكشف عن الجزء الرابع من السلسة Mafia: The Old Country

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني -

أعلنت شركتا 2K Games وHangar 13 عن أحدث إصدارات سلسلة العوالم المفتوحة الشهيرة Mafia، بعنوان “Mafia: The Old Country” خلال حدث Gamescom.

قدمت الشركة العرض التشويقي دون المزيد من التفاصيل عن الاحداث او قصة اللعبة، لكن على الأرجح ستقدم الشركة مزيد من المعلومات خلال حدث جوائز الألعاب السنوي لمزيد من التشويق والتسويق للاصدار المنتظر من اللعبة الشهيرة.

لكن من المعروف ان الشركة ستستخدم محرك Unreal Engine بعد التخلي عن المحرك المستخدم في الاصدار السابق، مما يوفر تجربة بصرية وصوتية أكثر واقعية من الأجزاء السابقة.

ومن المتوقع إطلاق اللعبة في عام 2025 على منصات بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريس إكس/إس والحاسب الشخصي.

الجدير بالذكر ان تطوير اللعبة استغرق عدة سنوات، مما يشير إلى أن المطورين يعملون على تقديم تجربة فريدة ومتميزة. وكذلك عانت شركة Hangar 13 من بعض التحديات في السنوات الأخيرة، ولكن هذا المشروع الجديد يمثل فرصة للعودة إلى المسار الصحيح.

وينتظر عشاق السلسة الشهيرة أن تكون Mafia: The Old Country إضافة مثيرة لسلسلة Mafia، وهي تستهدف عشاق الألعاب التاريخية والعاب العوالم المفتوحة على حد سواء. ونتطلع إلى معرفة المزيد عن اللعبة في الأشهر المقبلة.

المصدر