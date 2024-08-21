تكنولوجيا: متصفح جوجل Chrome يسهل الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة عبر الأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيصبح بإمكانك قريبًا الوصول إلى كلمات المرور والإشارات المرجعية والعناوين المحفوظة في كروم ببساطة عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك على المتصفح. ويتيح هذا التغيير تخطي الخطوة الإضافية لتشغيل مزامنة كروم، ومن المقرر إطلاقه على كروم لأجهزة أندرويد وأجهزة سطح المكتب بعد إطلاقه على نظام iOS العام الماضي.

وقد أطلقت جوجل بالفعل هذه العملية المبسطة على نظام iOS. وتقول جوجل إنها ستمنحك خيار تسجيل الدخول إلى كروم للحصول على “تجربة تصفح مخصصة”، مما يتيح لك إرسال علامات التبويب واستخدام كلمات المرور المحفوظة عبر الأجهزة. ولكن ليس عليك تسجيل الدخول إلى حسابك على كروم إذا كنت لا ترغب في ربط بيانات التصفح بحساب جوجل الخاص بك. كما تشير جوجل إلى أن حفظ السجل وعلامات التبويب المفتوحة في حساب جوجل الخاص بك يتطلب اختيارك للموافقة بشكل منفصل.

كانت قد كتبت كلير شارون، مدير منتج كروم، في الإعلان: “اليوم، يتوقع المستخدمون بشكل متزايد تسجيل الدخول فقط للحصول على إمكانية الوصول إلى أشيائهم وتسجيل الخروج للحفاظ عليها آمنة. بالنظر إلى هذا التطور في التكنولوجيا ومعايير المستخدمين، فإننا نواصل إحراز تقدم في تحويل نموذج المزامنة القديم لدينا إلى نموذج يلبي بشكل أكثر سلاسة توقعات المستخدمين اليومية”.

أما بالنسبة إلى موعد إطلاق هذا التغيير بالضبط على نظامي أندرويد و iOS، فتقول جوجل “ابقوا متابعين للحصول على تحديثات”

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