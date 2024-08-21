تكنولوجيا: سامسونج تدعم هاتف Galaxy S25 Ultra بحواف فائقة النحافة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن بعض التفاصيل الجديدة حول تصميم هاتف Galaxy S25 Ultra الذي يأتي بحجم كبير في الشاشة مع حواف فائقة النحافة.

في تقرير جديد نشر عبر “Ice Universe” اليوم كُشِف عن تفاصيل جديدة حول مواصفات إصدار Ultra القادم، الذي يأتي بإتساع 77.6مم على أن تشغل الشاشة نسبة 73 مم من حجم الشاشة، لذا تتميز الإطارات في هذا الإصدار بتصميم فائق النحافة بسماكة 2.3 مم فقط، على أن يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.86 إنش.

ولقد قدمت سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra الحالي بحجم شاشة 6.79 إنش، بينما تميزت الحواف بسماكة 3.35مم، لذا يأتي S25 Ultra بتصميم أنحف في حواف الشاشة بنسبة 30% لدعم هذا الإصدار بتجربة مرئية أفضل.

يذكر أن التسريبات السابقة كشفت عن تصميم Galaxy S25 Ultra الذي يأتي بحواف دائرية إلى حد ما مقارنة بإصدار Ultra الحالي الذي تميز بتصميم أقل إتساع 79مم، لذا من المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد بتجربة أفضل في الإمساك بالهاتف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر