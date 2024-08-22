شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إخفاء الإعلانات المنبثقة على Steam فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

عندما تجلس لتستمتع ببعض أفضل ألعاب الكمبيوتر على منصة Steam ، فإن آخر شيء تريده هو أن يعترض طريقك شيء ما مثل ظهور الإعلانات والفيديوهات غير المرغوب فيها :

وإليك كيفية تعطيل الإعلانات المنبثقة على Steam للأبد، ربما لا يريد Steam أن يعلمك أنه بإمكانك إيقاف تشغيل هذه النوافذ المنبثقة، ولكن هناك طريقة سريعة وسهلة لتعطيلها حتى تتمكن من اللعب بسلام.

الخطوة 1: قم بتشغيل Steam.

الخطوة 2: اضغط على Steam في الجزء العلوى الأيسر.

الخطوة 3: اختر الإعدادات .

الخطوة 4: حدد الواجهة .

الخطوة 5: قم بالتمرير لأسفل وحدد مفتاح التبديل لإعلامي بالإضافات أو التغييرات التي تطرأ على ألعابي والإصدارات الجديدة والإصدارات القادمة لإيقاف تشغيله.

بمجرد إيقاف تشغيله، لن تزعجك النوافذ المنبثقة بعد الآن عند تشغيل Steam أو تصفحه.