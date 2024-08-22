تكنولوجيا: هاتف OPPO Find X8 يظهر في صورة حية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Find X8 من شركة OPPO في الصين في أوائل عام 2025، والآن لدينا أول نظرة مباشرة على Find X8.

ظهر الجهاز في منشور على Weibo ويمكننا أن نرى أن الجزء الخلفي سيوفر جزيرة كاميرا مُعاد تصميمها وإطارًا مسطحًا. ومن المتوقع أن يضع التصميم المسطح حدًا للشاشات المنحنية التي شوهدت في الأجيال السابقة من سلسلة Find X، حيث يُشاع أن النموذج الجديد سيجلب شاشة OLED مسطحة مقاس 6.5 بوصة إلى 6.6 بوصة بدقة 1256 × 2760 بكسل.

لا توجد تفاصيل حول مواصفات الكاميرا في الوقت الحالي، ولكن يمكننا أن نتوقع بعض التحسينات مقارنة بهاتف Find X7 الحالي الذي يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومنظار بدقة 64 ميجابكسل 3x وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

يجب أن يظهر هاتف Find X8 لأول مرة مع معالج Dimensity 9400 القادمة من MediaTek. ومن المتوقع أيضًا أن يقدم بطارية تبلغ سعتها 5600 مللي أمبير.

ووفقًا للشائعات السابقة، سيتم تقديم Find X8 باللون الأسود والأبيض والأزرق والوردي.

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