تكنولوجيا: هاتف Motorola Edge 50 Neo يظهر على مواقع البيع بالتجزئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Edge 50 Neo في الأسبوع المقبل، لكن الهاتف ظهر قبل الأوان على موقعين للبيع بالتجزئة في أوروبا، أحدهما في المجر والآخر في أوكرانيا.

تتضمن القوائم بعض التفاصيل مثل المعالج والشاشة، وكلاهما مع لوحة Pantone الخاصة بالجهاز المتوسط ​​الجديد. وستطلق موتورولا هاتف Edge 50 Neo مع معالج Dimensity 7300.

هذه هي في الأساس نفس الشريحة الموجودة بـ Razr 50، والتي قد لا تكون شريحة تنافسية للقابلة للطي ولكنها عبارة عن ترقية على Dimensity 7030 في Edge 40 Neo العام الماضي.

وتحصل الشاشة أيضًا على ترقية، ستكون بحجم 6.4 بوصة OLED بدقة 1220 بكسل. وستكون لوحة مسطحة، وسيكون الإطار مسطحًا أيضًا، تماشيًا مع الاتجاه الحالي. وسيحتوي الهاتف على الذاكرة العشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت و 256 جيجابايت.

ومن الخلف، سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرات مقربة بدقة 10 ميجابكسل وكاميرات فائقة الاتساع بدقة 32 ميجابكسل.

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