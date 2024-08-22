شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نوره بيقل والبدر بيختفى فى السماء.. اعرف مرحلة القمر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 18 يومًا وهو في مرحلة فرعية تسمى بالأحدب المتناقص من دورته القمرية، التي تكون مضاءة بنسبة 89٪، فإنه بتراجع من مرحلة البدر يوما بعد يوم، وتحدث المراحل الأربع الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، حيث يكون البدر أكثر مراحله إبهارًا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستكون مرحلة القمر التالية في أغسطس هي "قمر الربع الأخير"، والمعروف أيضًا باسم قمر الربع الثالث.



قمر أغسطس

سيحدث ذلك يوم الاثنين 26 أغسطس، وخلال الربع الأخير من القمر، يظهر النصف الأيسر فقط من القمر مضاءً، كما يُرى من الأرض، كما جاء عن بيان ناسا.