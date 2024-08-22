تكنولوجيا: أول التفاصيل حول إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy Z Fold 6 Slim المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينضم قريباً لسلسلة هواتف سامسونج القابلة للطي إصدارها المرتقب Galaxy Z Fold 6 Slim، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن بعض تفاصيل مواصفات الكاميرة في هذا الإصدار.

يتجه عمالقة الصين لتطوير أنحف وأخف الهواتف القابلة للطي في الفترة الأخيرة، وتتبنى سامسونج هذه الإستراتيجية في إصدارها القادم Galaxy Z Fold 6 Slim الذي جذب الكثير من الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي.

ولقد ظهر هذا الإصدار في التسريبات التي جاءت حتى الآن برمز “Q6A”، واليوم تم رصد الهاتف في أحدث التسريبات التي جاءت من “GalaxyClub” والتي قدمت أول التفاصيل حول إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Galaxy Z Fold 6 Slim الذي سجل بنموذج رقم SM-F958N يأتي بكاميرة أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل في الغطاء الخارجي للهاتف.

من جانب أخر لم توضح التسريبات مواصفات الكاميرة الرئيسية أو كاميرة telephoto، إلا أن الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 6 Slim قد يأتي بكاميرة متقدمة مدمجة أسفل الشاشة الداخلية للهاتف.

ولقد انطلق الإصدار الحالي Galaxy Z Fold 6 بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة بدقة 4 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يضم إصدار Slim كاميرة بدقة 5 ميجا بيكسل، على أن تعزز هذه الترقية جودة لقطات السيلفي، إلا أنها لن تقدم ترقية كبيرة جداً عن الإصدار الحالي.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Z Fold 6 Slim يتميز بسماكة 10مم عند طي الشاشة، كما يضم شاشة في الغطاء الخارجي بحجم 6.5 إنش، بينما تأتي الشاشة الرئيسية بحجم 8 إنش.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 6 Slim سيتوفر في أسواق محدودة على عكس هاتف Galaxy Z Fold 6 الذي يتوفر الآن في الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج إصدار Slim بشكل رسمي في حدث يعقد في 25 من سبتمبر في سوق كوريا الجنوبية، على أن يتوفر بسعر يبدأ من 2100 دولار.

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