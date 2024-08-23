شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحدد وقت استخدام طفلك للإنترنت على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أصبح من الضروري تحديد أوقات استخدامهم للإنترنت، خاصةً لضمان أنهم يستفيدون من هذه المنصات بشكل آمن ومناسب لأعمارهم،وفيما يلى نعرض خطوات عملية ونصائح لتحديد وقت استخدام طفلك لفيس بوك:

1. استخدام ميزة "Your Time on Facebook"

فيس بوك يوفر ميزة تساعدك على مراقبة الوقت الذي يقضيه طفلك على المنصة، يمكنك الدخول إلى الإعدادات واختيار "Your Time on Facebook" لمتابعة النشاط اليومي والأسبوعي، يمكنك استخدام هذه البيانات لتحديد وقت الاستخدام اليومي المسموح به.

2. تفعيل "إشعارات الوقت المحدد"

يمكنك إعداد إشعارات تُخبر طفلك عند الوصول إلى الحد الأقصى من الوقت المسموح به على فيس بوك، هذا يساعد على الالتزام بالوقت المحدد، ويجعل الطفل واعيًا بضرورة الابتعاد عن الشاشة بعد فترة محددة.

3. ضبط "الوضع الليلي" و"وضع التركيز"

تعتبر هذه الإعدادات مفيدة لتقليل استخدام فيس بوك في أوقات معينة مثل فترة الدراسة أو قبل النوم، حيث يمكنك تحديد أوقات معينة يتم فيها تعطيل إشعارات فيس بوك أو تقليلها، مما يقلل من إغراء استخدام المنصة.

4. مراقبة نشاطات الطفل وتحديد الأولويات

تحدث مع طفلك عن أهمية تنظيم وقته بين الأنشطة المختلفة، من المهم تشجيعه على ممارسة الرياضة، القراءة، أو أي أنشطة أخرى بعيدًا عن الشاشة، وضح له أن استخدام فيس بوك يجب أن يكون جزءًا من روتين يومي متوازن.

5. استخدام تطبيقات الرقابة الأبوية

هناك العديد من التطبيقات التي تساعدك على التحكم في وقت استخدام الإنترنت بشكل عام، ومنها فيس بوك، هذه التطبيقات تمكنك من تحديد وقت معين لاستخدام المنصة يوميًا، ويمكنك ضبطها لتمنع الوصول لفيس بوك بعد تجاوز الوقت المحدد.