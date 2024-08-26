تكنولوجيا: تسريب أسعار هواتف Tecno Phantom V Fold 2 و V Flip 2 قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد كانت هواتف Tecno Phantom V Fold 2 5G و V Flip 2 5G متاحة للطلب المسبق في غانا في الفترة من 19 أغسطس إلى 24 أغسطس.

وعلى الرغم من مرور بضعة أيام على انتهاء الطلب المسبق، إلا أن العلامة التجارية لم تطلق هذه الأجهزة القابلة للطي بعد رسميًا أو حتى الإعلان عن تاريخ الإطلاق.

من المؤكد أن الأجهزة القابلة للطي في طريقها إلى الظهور، ولكن ليس عليك انتظار الإطلاق الرسمي لمعرفة سعرها.

وقد كشف تسريب جديد (عبر SpillSomeBeans) عن أسعار كلا الجهازين في السوق الغاني.

وفقًا للتسريب، سيتم تسعير Phantom V Flip 2، بسعر 9800 سيدي غاني (~ 632 دولارًا أمريكيًا) لإصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

وسيكون جهاز Phantom V Fold 2، وهو جهاز قابل للطي على شكل كتاب، متاحًا بسعر 16.550 سيدي غاني (حوالي 1.065 دولارًا أمريكيًا) لإصدار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

تكشف هذه الأسعار أن Tecno تعمل مرة أخرى على وضع أجهزتها القابلة للطي كبدائل أقل تكلفة لتلك الموجودة في العلامات التجارية الرئيسية.

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