علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: خدمة رسائل جوجل تضيف ميزة البحث الجماعي إلى شاشة المحادثات الجديدة

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إضافة ميزة جديدة تحسن من تجربة خدمة رسائل جوجل لنظام أندرويد، حيث تم إضافة بحث الدردشة الجماعية إلى صفحة المحادثة الجديدة.

في السابق، كانت ساحة إلى في بدء الدردشة > محادثة جديدة تعرض جهات الاتصال الفردية فقط. يوجد الآن قسمالدردشات الجماعية الذي سيبحث في محادثات جهات الاتصال المتعددة.  يستعلم عن أسماء المجموعات والمشاركين.

تعرض المعاينة ببساطة آخر رسالة مرسلة، مع رتبة رتبة عسكرية تنقلك إلى الدردشة.

ويتم اختبار البحث الجماعي في هذه الصفحة باستخدام أحدث إصدار تجريبي من رسائل جوجل (الإصدار 20240820_00_RC00).

لا يتوفر التحديث بعد في القناة الثابتة. وقد أدى آخر تحديث لهذه الشاشة في أكتوبر 2023 إلى إزالة قسم أهم جهات الاتصال، بينما تم تحديث واجهة مستخدم منتقي/مشاركة المحادثة قبل بضعة أسابيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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