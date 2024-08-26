تكنولوجيا: خدمة رسائل جوجل تضيف ميزة البحث الجماعي إلى شاشة المحادثات الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إضافة ميزة جديدة تحسن من تجربة خدمة رسائل جوجل لنظام أندرويد، حيث تم إضافة بحث الدردشة الجماعية إلى صفحة المحادثة الجديدة.

في السابق، كانت ساحة “إلى” في بدء الدردشة > محادثة جديدة تعرض جهات الاتصال الفردية فقط. يوجد الآن قسم“الدردشات الجماعية” الذي سيبحث في محادثات جهات الاتصال المتعددة. يستعلم عن أسماء المجموعات والمشاركين.

تعرض المعاينة ببساطة آخر رسالة مرسلة، مع رتبة رتبة عسكرية تنقلك إلى الدردشة.

ويتم اختبار البحث الجماعي في هذه الصفحة باستخدام أحدث إصدار تجريبي من رسائل جوجل (الإصدار 20240820_00_RC00).

لا يتوفر التحديث بعد في القناة الثابتة. وقد أدى آخر تحديث لهذه الشاشة في أكتوبر 2023 إلى إزالة قسم “أهم جهات الاتصال“، بينما تم تحديث واجهة مستخدم منتقي/مشاركة المحادثة قبل بضعة أسابيع.

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