تكنولوجيا: هاتف Vivo T3 Pro 5G يصل إلى الهند مع شاشة منحنية وشحن بقوة 80 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Vivo رسميًا عن هاتف T3 Pro 5G في الهند بعد أسابيع من الإعلانات التشويقية والتسريبات.

يقع الهاتف في الفئة المتوسطة، حيث يقدم شاشة AMOLED منحنية، وبطارية كبيرة مع شحن سريع، ونظام كاميرا لائق.

تم تصميم T3 Pro 5G مع شاشة AMOLED منحنية FHD+ ثلاثية الأبعاد مقاس 6.77 بوصة تتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يمكن أن تصل الشاشة إلى ذروة سطوع تبلغ 4500 نتس في المتر المربع، مما يضمن رؤية جيدة حتى في الظروف الساطعة.

تقدم Vivo الهاتف بخيارين من الألوان؛ الاخضر والبرتقالي. ويتميز كلا الإصدارين بحدود كاميرا مزينة بالذهب مما يضيف لمسة من الأناقة إلى التصميم.

ومن الداخل، يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 7 Gen 3 متوسط المدى، مقترن بذاكرة عشوائية LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت وتخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت UFS 2.2.

ومن الخلف، يتميز T3 Pro 5G بنظام كاميرا مزدوجة مع مستشعر أساسي Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل. وهي مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

كما تقول Vivo أيضًا أن الهاتف يحتوي على ميزات الذكاء الاصطناعي مثل Photo Enhance و Erase لتحسين معالجة الصور، لكن إعداد الكاميرا بشكل عام لا يفتح آفاقًا جديدة.

وهناك كاميرا أمامية واحدة بدقة 16 ميجابكسل تلبي احتياجات صور السيلفي.

من ناحية البرمجيات، يعمل الهاتف بواجهة FunTouch OS 14 المساندة إلى Android 14. وتعد Vivo بسنتين من تحديثات أندرويد و 3 سنوات من التحديثات الأمنية.

يعمل الجهاز ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

يتميز T3 Pro 5G بمستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة، وتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء، ومكبرات صوت استريو مزدوجة.

والجدير بالذكر أن الهاتف يشتمل أيضًا على “تقنية اللمس الرطب” والتي قد تكون مفيدة للمستخدمين الذين يتفاعلون مع الهاتف في الظروف الرطبة.

أما بالنسبة للسعر، تقدم Vivo جهاز T3 Pro 5G في نسختين:

8 جيجابايت + 128 جيجابايت : 24999 روبية ( حوالي 303 دولارًا )

8 جيجابايت + 256 جيجابايت : 26999 روبية هندية ( حوالي 327 دولارًا )

من المقرر أن يتم البيع الأول لجهاز Vivo T3 Pro 5G في 3 سبتمبر عبر موقع Flipkart وموقع Vivo India.

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