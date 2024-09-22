تكنولوجيا: أبل تعترف بوجود خطأ في iPadOS 18 M4 iPad Pro، وتعمل على إصلاحه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن آخر تحديث لنظام iPadOS 18 من أبل، والذي تم طرحه يوم الاثنين، قد تسبب في أن تصبح بعض أجهزة M4 iPad Pro غير قابلة للاستخدام، أو “معطلة“.

وقد أبلغ المستخدمون أن أجهزة iPad الخاصة بهم توقفت عن العمل بعد تثبيت التحديث. حتى أن بعض المستخدمين قالوا إن أجهزة iPad الخاصة بهم تم إيقاف تشغيلها أثناء عملية التحديث ولن يتم تشغيلها مرة أخرى.

لقد اعترفت شركة أبل بالمشكلة وسحبت التحديث لإصدارات iPad المتأثرة. وفي مذكرة داخلية، ذكرت شركة أبل أن “عددًا صغيرًا” من المستخدمين تأثروا بخلل تسبب في توقف تشغيل أجهزة M4 iPad Pro الخاصة بهم بعد التحديث إلى iPadOS 18.

تعمل الشركة حاليًا على حل المشكلة، ولكن لا توجد معلومات حول ذلك متى سيكون متاحا.

في غضون ذلك، تطلب شركة أبل من الفنيين محاولة إعادة ضبط القوة على أجهزة iPad المتضررة قبل طلب وحدة بديلة. يُنصح المستخدمون الذين لم يقوموا بتحديث أجهزة iPad M4 الخاصة بهم بالبقاء على iPadOS 17 في الوقت الحالي.

ويبدو أن إصدارات iPad الأخرى لم تتأثر، ولا يزال التحديث متاحًا لها.

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