تكنولوجيا: هاتف Honor Magic V3 يتمتع بالذكاء الاصطناعي المدعوم من Google Cloud

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستبدأ شركة Honor في الطرح العالمي لـ Magic V3 في 5 سبتمبر خلال IFA 2024 في برلين. واليوم علمنا أن الهاتف سيأتي مع ثلاث ميزات سحابية للذكاء الاصطناعي سيتم تشغيلها بواسطة Google Cloud.

ستوفر النسخة العالمية من Honor Magic V3 العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز مثل Magic Portal on Foldable، مما يسمح لتطبيقين عائمين مختلفين بالعمل في وقت واحد، مما يتيح أداء مهام متعددة بشكل أفضل.

وستضيف جوجل بعد ذلك الميزات التالية – AI Eraser، والترجمة وجهًا لوجه، والترجمة المباشرة للملاحظات.

سيصل هاتف Honor Magic V3 إلى الساحة الدولية باعتباره أنحف هاتف ذكي قابل للطي بسمك 4.4 ملم فقط عند فتحه. كما أنه قوي حقًا بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3 وذاكرة (RAM) التي تبلغ سعتها 12 جيجابايت كخيار أساسي، وسيحتوي على خدمات جوجل مثبتة مسبقًا.

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