شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسا" تستبعد اثنين من روادها في عملية إطلاق مقبلة.. هذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استبعدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اثنين من رواد الفضاء العاملين بها من عملية الإطلاق القادم إلى محطة الفضاء الدولية.

ويأتي هذا للسماح بعودة اثنين من رواد الفضاء ظلا عالقين في الفضاء منذ يونيو بسبب مشكلات في مركبة الفضاء "ستارلاينر" التي تنتجها شركة بوينج. رواد فضاء ناسا وأشارت الوكالة إلى أن رائدتي الفضاء زينا كاردمان وستيفاني ويلسون لن تسافرا إلى محطة الفضاء الدولية على متن الكبسولة دراجون التي تنتجها شركة سبيس اكس"، مع رائد فضاء ناسا نيك لاهاي ورائد فضاء وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ألكسندر جوربونوف كما أعلنت سابقا.

ومن المقرر أن تنطلق المركبة في 24 سبتمبر على أقرب تقدير.

وقالت ناسا في بيان، إن "الطاقم المحدث يأتي بعد قرار ناسا بإعادة اختبار طيران بوينج دون طاقم، وإطلاق المركبة كرو9- بمقعدين شاغرين". مركبة الفضاء ستارلاينر وذكرت أن "رائدي فضاء ناسا بوتش ويلمور وسوني ويليامز، اللذان انطلقا على متن مركبة الفضاء ستارلاينر في يونيو، سيعودان إلى الوطن مع لاهاي وجوربونوف في فبراير 2025.

وكان مسؤولو (ناسا) قد أعلنوا الأسبوع الماضي، أن المشاكل الفنية التى تواجه المركبة الفضائية ستارلاينر تعني أن رائدي فضاء على متن محطة الفضاء الدولية لن يعودا إلى الأرض قبل فبراير 2025، أي بعد وقت أطول بكثير مما كان مقررًا في الأصل لعودتهما.

ومركبة "ستارلاينر" التي تنتجها شركة بوينج، هي مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام جزئيًا، تتكون من كبسولة بارتفاع حوالي 3 أمتار للطاقم ووحدة فضائية للخدمات.