تكنولوجيا: هاتف Redmi 14C ينطلق بمعالج Helio G81 Ultra بسعر 130 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي مؤخراً عن هاتف Redmi 14C الذي ينطلق برقاقة معالج Helio G81 Ultra، ومعدل تحديث 120Hz، كما يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 130 دولار

يتميز هاتف Redmi 14C بشاشة IPS LCD بحجم 6.88 إنش، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 600-nits، وتضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 مجيا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G81 Ultra التي تتضمن أنوية Cortex-A75 وCortex-A55 وتتميز بسرعة 2.0GHz، كما تضم كرت شاشة Mali-G52 MC2.

كما يتوفر Redmi 14C بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بعدسات auxiliary، وفلاش LED.

كما تدعم شاومي هذا الإصدار بقدرة بطارية 5160 mAh، ويأتي بقدرة شحن 18W، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ويتوفر Redmi 14C بإختيارات في الألوان تشمل الأسود، والأزرق، وأيضاً البنفسجي إلى جانب الأخضر، ويتوفر الهاتف بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 130 دولار.

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