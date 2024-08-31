تكنولوجيا: الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتفها القابلة للطي “Galaxy Z Fold Special Edition”، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط العملاق الكوري لدعم هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.

يأتي الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold قريباً للأسواق بتصميم أنحف من إصدار الشركة الأصلي، مع تحسينات في إعدادات الكاميرة.

ولقد أوضحت أحدث التفاصيل التي جاءت من “Evan Blass” أن هذا الإصدار يضم مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.

ومن المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر ISOCELL HP9 رئيسي من سامسونج بدقة 200 ميجا بيكسل، وهو مستشعر بمستوى أقل من ISOCELL HP2 الذي يدعم هاتف Galaxy S24 ultra إلا أنه يأتي بتقنية “Tetra-pixel” بحجم بيكسل 0.56 μm وحجم مستشعر 1/1.4.

أيضاً تدعم سامسونج هذا الإصدار بشاشة داخلية بحجم 8 إنش، وشاشة في الغطاء الخارجي بحجم 6.5 إنش، كما يتميز الهاتف بسماكة 10.6مم عند الطي.

ومن المتوقع أن تكشف التفاصيل القادمة عن مواصفات البطارية والرقاقة في هذا الإصدار، على أن ينطلق هذا الإصدار بشكل رسمي في حدث يعقد بين شهر سبتمبر وأكتوبر.

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