تكنولوجيا: تفاصيل كاملة توضح مواصفات هواتفXiaomi 14T و14T Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شاومي للأسواق قريباً سلسلة هواتف Xiaomi 14T، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات سلسلة Xiaomi 14T كاملة.

أطلقت سلسلة Xiaomi 13T للأسواق في شهر سبتمبر من العام الماضي، لذا تشير التوقعات إلى أن شاومي تخطط لإطلاق الجيل الجديد في نفس الموعد هذا العام؟

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Xiaomi 14T بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت بسعر 649 يورو، بينما يأتي هاتف Xiaomi 14T Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت على أن يتوفر بسعر 899 يورو.

كما يدعم هاتف Xiaomi 14T رقاقة معالج Dimensity 8300-Ultra، ويأتي إصدار Pro برقاقة معالج Dimensity 9300 Plus.

أيضاً من المقرر أن يتوفر كلا الهاتفين بألوان الأسود، والرمادي، والتيتانيوم الأزرق، إلا أن الهواتف لم تتميز بإطار من التيتانيوم، حيث تأتي هذه الإصدارات في الفئة المتوسطة من هواتف شاومي.

ويتميز هاتفي Xiaomi 14T، وXiaomi 14T Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1220 في 2712 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144 Hz، وسطوع بنسبة 4000-nit.

كما يضم هاتف 14T مستشعر IMX906 رئيسي من سوني بحجم 1/1.56، مع مستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 2.6، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة.

ويأتي إصدار Pro بمستشعر أكبر 1/1.31 وهو مستشعر Light Fusion 900 بميزة التثبيت البصري حتى مرتين، بينما لا تختلف مواصفات الإعدادات الأخرى للكاميرة عن الإصدار الرئيسي، من جانب أخر يأتي الهاتفين بكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما تدعم الهواتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ويأتي إصدار Pro بميزة دعم تقنية Wi-Fi 7، ويدعم 14T تقنية Wi-Fi 6E، وينطلق كلا الهاتفين بنظام تشغيل Android 14 بواجهة HyperOS، ويتميز هاتف 14T بأبعاد 160.5 في 75.1 في 7.8مم ووزن 195 جرام ، ويأتي Xiaomi 14T Pro بأبعاد 160.4 في 75.1 في 8.39مم، ووزن 209 جرام.

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