تكنولوجيا: طرح جهاز OLED اللوحي من شاومي قريبًا مع ذاكرة عشوائية بسعة 24 جيجابايت وشحن سريع بقوة 120 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشاع أن شركة شاومي تعمل على الجيل التالي من الأجهزة اللوحية التي تسمى سلسلة Xiaomi Pad 7، ويشاع أن الإطلاق سيتم في وقت ما في شهر أكتوبر، ومع ذلك، فقد تسربت بالفعل العديد من التفاصيل حول هذه الأجهزة اللوحية.

وكشف تسريب جديد من Digital Chat Station عن خطط شاومي للجهاز اللوحي OLED. وفي منشور حديث على Weibo، كشفت DCS عن تفاصيل حول ثلاثة أجهزة لوحية في سلسلة Pad 7.

ووفقًا للتلميح، ستطلق شاومي جهازين لوحيين مزودين بمعالجات الإصدار الرائد Snapdragon 8 Gen 3. ستستخدم هذه الأجهزة اللوحية شاشة LCD، وسيتراوح حجمها بين 11 بوصة و 12 بوصة.

سيستخدم الجهاز اللوحي الثالث في السلسة شاشة OLED بحجم 11 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

ومن الداخل، سيحتوي الجهاز على معالج فرعي من سلسلة Snapdragon 8، والذي يمكن أن يكون إما Snapdragon 8 Gen 2 أو Snapdragon 8s Gen 3. وسيصل التكوين الأعلى إلى 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وستأتي الأجهزة اللوحية مزودة بشحن سريع بقوة 120 واط.

ومن ناحية التصميم، ستكون الأجهزة اللوحية مشابهة تمامًا لسلسلة Xiaomi Pad 6. وزعمت التسريبات السابقة أن البطارية ستكون بسعة 10000 مللي أمبير، وستأتي الأجهزة اللوحية مع نظام التشغيل HyperOS 2.0 المحمل مسبقًا.

على اي حال، يمكن إطلاق هذه الأجهزة اللوحية مع سلسلة Xiaomi 15 في وقت ما في شهر أكتوبر.

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