تكنولوجيا: الكشف عن هاتف +Vivo Y300: أحد هواتف سلسلة Vivo الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل Vivo المنافسة في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة. وتعمل الشركة على طراز Vivo Y300+ 5G الجديد.

وقد رصد المصدر Gizmochina الهاتف الذكي الجديد في قاعدة بيانات IMEI. ومع ظهور هذا الهاتف الذكي، نؤكد رسميًا أن سلسلة Vivo Y300 ستتكون من ثلاثة إصدارات.

تم تسريب العديد من الهواتف الذكية من سلسلة Vivo Y300 من قبل. في البداية، تم الكشف عن طرازين، Y300 Pro 5G و Y300 5G.

والآن، تم الكشف عن Vivo Y300+ 5G. فقد رصد المصدر Gizmochina هاتفًا ذكيًا جديدًا يحمل رقم الطراز V2422. ينتمي رقم الطراز هذا إلى Y300+ 5G وبهذا، تضم سلسلة Y300 ثلاثة هواتف.

من المتوقع أن يكون Vivo Y300+ 5G هاتفًا ذكيًا محسّنًا قليلاً مقارنة بـ Vivo Y300 5G. ومع ذلك، فإن مواصفات Vivo Y300+ 5G غير معروفة في الوقت الحالي.

وبينما ننتظر موعد الإطلاق الرسمي والمواصفات التفصيلية لسلسلة Vivo Y300، سيكون لهذا الطراز تأثير كبير على السوق.

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