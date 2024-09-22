إعلام إسرائيلي: وقوع أضرار و3 إصابات إثر سقوط صواريخ في "كريات بيالك" قرب حيفا

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، بـ"وقوع 3 مصابين إثر سقوط صواريخ في بلدة كريات بيالك شمالي إسرائيل".

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوتط العبريّة، بأنّ "الدّفعة الصّاروخيّة من لبنان تسبّبت في إصابة منزلَين في كريات بيالك قرب مدينة ​حيفا​".

كما أكّدت القناة 12 الإسرائيليّة، أنّ "إطلاق مئات الصّواريخ من لبنان خلال السّاعة الأخيرة، أسفر عن إصابة 3 إسرائيليّين قرب كريات بيالك، كما أنّ الصّواريخ استهدفت قاعدة رامات دافيد العسكريّة جنوب حيفا".

وكان قد أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصّواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2"، مرّتَين متتاليتَين، وذلك ردًّا على الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة الّتي استهدفت مختلف المناطق اللّبنانيّة، والّتي أدّت إلى سقوط العديد من الشّهداء المدنيّين".