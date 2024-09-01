تكنولوجيا: صور حية لهاتف Oppo المرتقب Oppo Find X8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث الصور الحية لهاتف Oppo Find X8 قبل الإعلان الرسمي المرتقب خلال شهر أكتوبر المقبل.

تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف Oppo Find X8 في السوق الصيني قريباً، وقبل تحديد موعد رسمي للكشف عن هذا الإصدار تستمر التسريبات في الكشف عن لمحات أكثر حول هذا الإصدار.

وتوضح الصور الحية الجديدة لهاتف Oppo Find X8 بعض التفاصيل الجديدة حول تصميم الهاتف، حيث يضم الهاتف وحدة كاميرة خلفية بحجم أكبر.

كما يظهر الهاتف في حافظة تحجب الكثير من تفاصيل مواصفات الهاتف، إلا أن الصور تكشف عن موقع الأزرار في الهاتف وفتحات أجهزة الإستشعار والميكروفونات، إلا أن الحافظة لا تتضمن فتحة لزر “Capture” الذي أشير إليه في التسريبات السابقة، والذي أشير إلى أنه في الجزء السفلي من الجانب الأيمن.

وتشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف سيأتي بزر “Capture” يتميز بتصميم يدعم الإستجابة اللمسية كبديل لزر يدعم الحركة الفعلية، حيث لن يحتاج الزر السعوي الضغط الفعلي لتنشيط الكاميرة.

بينما تشير بعض التوقعات إلى أن Oppo قررت إضافة هذا الزر على النموذج النهائي من هاتف Find X8، من جانب أخر يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 9400، وهي الشريحة ذاتها التي تدعم إصدار Pro، لدعم كلا الإصدارين بأعلى آداء، أيضاً من المقرر أن تقدم الرقاقة أسرع آداء في الألعاب، مع تعزيز كفاءة تعدد المهام.

ويتميز Find X8 بحجم شاشة 6.7 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تدعم معدل تحديث 120 Hz، لذا ستقدم الشاشة تجربة مميزة في تشغيل محتوى الفيديو والألعاب، كما تتميز الشاشة بتصميم مسطح لتجربة أفضل في اللمس كبديل للأخطاء الشائعة في الشاشات المنحنية.

أيضاً من المقرر أن يضم OPPO Find X8 كاميرة مذهلة بإعدادات تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تتضمن الإعدادات كاميرة periscope بقدرة على التكبير البصري حتى 3 مرات.

ومن المتوقع أن تدعم كاميرة الهاتف إلتقاط صور وتسجيل فيديو بأعلى جودة، مع إلتقاط صور إبداعية من مسافات قريبة جداً، كما أن الجمع بين العدد الأكبر للبيكسل مع عدسات متخصصة في كاميرة Find X8 يدعم إلتقاط صور إستثنائية.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 5600 mAh، على أن يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، لذا نترقب الحدث المتوقع عقده في شهر أكتوبر لمزيد من التفاصيل.

المصدر