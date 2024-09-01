انت الان تتابع خبر مايكروسوفت يلخص مستندات "Word" الطويلة تلقائيًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – منوعات

شفت شركة "مايكروسوفت" العملاقة بمجال التكنولوجيا، عن تقنية جديدة، ستطرحها قريبًا، تقوم بتلخيص مستندات "Word" تلقائيًا، باستخدام "Copilot" بمجرد فتحها.

وميزة " Copilot"، الجديدة، تسهّل، تصفح المستندات الطويلة عبر تلخيصها، مستعينة بإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى "Microsoft 365".

ورغم أنه يمكن تلخيص مستندات "Word" الطويلة باستخدام "Copilot" على "ويندوز"، إلا أن الوظيفة الجديدة، أكثر فائدة، حيث يمكن للمستخدمين، الآن، رؤية الملخصات داخل التطبيق نفسه.

فبمجرد فتح مستند "Word" موجود، سيوفر "Copilot"، ملخصًا تم إنشاؤه تلقائيًا سيظهر بين شريط العرض وبداية المستند.

وفي حالة كون الملخص مضغوطًا للغاية، سيتمكن المستخدمون من توسيعه باستخدام زر "عرض المزيد".

وعند التوسيع، يمكنك النقر في أعلى اليمين لتقليص المربع.

وتتوافر هذه الوظيفة الجديدة، حاليًا، لأولئك الذين لديهم ترخيص "Copilot"، وهي متاحة على "Word" للويب وماك وويندوز.

وسيتم طرح ميزة التلخيص التلقائي الجديدة ببطء لكافة المستخدمين، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن من استخدامها.

تلخيص المستندات والمقالات

وطرحت "مايكروسوفت"، في تموز الماضي، تحديثًا لمساعد الذكاء الاصطناعي في "Word"، يتيح تلخيص المستندات حتى 80 ألف كلمة.

وأتاح هذا التحديث ميزة تلخيص المستندات أو المقالات أو التقارير الطويلة بسرعة، مما يوفر الكثير من الوقت.

وعلى سبيل المثال، سمح التحديث بإلقاء نظرة خاطفة على روايات كاملة أو كتب مدرسية معقدة في بضع دقائق.

وكان استخدام هذه الميزة يدويًا، بحيث يجب أن تضغط على "زر Copilot"، في علامة التبويب الصفحة الرئيسة، واكتب "تلخيص هذا المستند" في مربع الدردشة.

وفي غضون لحظات، سيكون لديك ملخص أنيق جاهز للاستخدام.