شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سعر سلسلة أيفون 16 المتوقع وموعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة أبل أن مؤتمرها القادم سيقام في 9 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تطلق سلسلة iPhone 16 جنبًا إلى جنب مع إصدارات ساعات أبل الجديدة وAirPods.

ووفقًا للتقارير وسجل أبل السابق، فإن الأجهزة الجديدة تكون متاحة للطلب المسبق يوم الجمعة التالي، وتصل للمستخدمين يوم الجمعة الذي يليه، حتى لو لم يحدث مؤتمر الكشف المعتاد يوم الثلاثاء، للحصول على أجهزة iPhone 16 أو iPhone 16 Plus أو iPhone 16 Pro أو iPhone 16 Pro Max، فعلى سبيل المثال، كان إطلاق سلسلة iPhone 14 يوم الأربعاء وما زالت الطلبات المسبقة مفتوحة يوم الجمعة من نفس الأسبوع.

وفي هذه الحالة، قد تكون سلسلة iPhone 16 متاحة للطلب المسبق في 13 سبتمبر وقد يتم طرحها للبيع في 20 سبتمبر، وبحسب "مارك جورمان" متتبع أبل في بلومبرج، في نشرته الإخبارية الأسبوعية فإن شركة التكنولوجيا العملاقة تخطط أيضًا لفتح متجر بيع بالتجزئة جديد في جنوب كاليفورنيا في 16 سبتمبر، مضيفا أنه من المعروف أن ابل تفتح متاجر في وقت إطلاق المنتجات الجديدة، وأن يوم الجمعة - 20 سبتمبر - هو تاريخ إطلاق معقول للغاية لجهاز iPhone 16.

ولا تميل أبل إلى الانحراف كثيرًا عن صيغتها المعتادة عندما يتعلق الأمر بتسعير الجيل التالي من أجهزة iPhone، لذلك نتوقع أسعارًا مماثلة لسلسلة iPhone 15.

أسعار هواتف Apple iPhone 15 تبدأ من:

هاتف iPhone 15 كان بسعر حوالى 799 دولار.

هاتف Phone 15 Plus كان بسعر 899 دولار.

هاتف iPhone 15 Pro كان بسعر 999 دولار.

هاتف iPhone 15 Pro Max كان بسعر 1,199 دولار.