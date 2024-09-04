تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Red Magic لجهازها اللوحي المخصص للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Red Magic العلامة الفرعية لشركة ZTE nubia لإطلاق جهاز Red Magic اللوحي المخصص للألعاب، ولقد شاركت صور تشويقية اليوم إستعرضت من خلالها تصميم وألوان الجهاز اللوحي المرتقب.

كشفت الصور التشويقية التي نشرت اليوم على منصة Weibo عن تصميم جهاز Red Magic اللوحي المخصص للألعاب من جميع الزوايا.

وتؤكد الصور التشويقية على أن الجهاز اللوحي يتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأبيض والأسود، كما يضم الجهاز اللوحي شريط في الجهة الخلفية بتصميم شفاف تقريباً.

أيضاً من المقرر أن تدعم الشركة الجهاز بالإصدار الخاص من معالج Snapdragon 8 Gen 3 Leading، كما يظهر شعار Red Magic في الجهة الخلفية بألوان مختلفة.

ويضم هذا الإصدار كاميرة خلفية واحدة بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يضم أيضاً كاميرة سيلفي إلا أن الإعلانات التشويقية لم تكشف عن دقة كاميرة السيلفي.

وتكشف الصور التشويقية أيضاً عن عدد 5 من الدبابيس في الجزء السفلي أو في الجانب الأيسر عند الإمساك بالجهاز بشكل رأسي، لذا من المتوقع أن يدعم الجهاز لوحة مفاتيح خارجية وقلم stylus، كما يضم الجهاز منفذ USB-C بين اثنان من فتحات المكبرات الصوتية.

يذكر أن nubia تعقد حدث في 5 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن جهاز Red Magic Gaming Pad، لذا نترقب المؤتمر لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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